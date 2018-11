Un copac al generatiilor activat cu ajutorul bicicletelor, o coloana a infinitului, un soare rosu sau sintagma "Mi-e dor de tine" sunt doar cateva dintre noile atractii amplasate in Piata Unirii din Cluj-Napoca, potrivit Digi24.In total, sunt 14 astfel de instalatii. Acestea au fost realizate de artisti din Romania, Rusia sau Olanda.Iata cum arata operele de arta luminoase, care fac deliciul turistilor si clujenilor:Sursa foto: Facebook / Lights On RomaniaSursa citata mai scrie ca circuitul poate fi vizitat pana la sfarsitul anului, pe 31 decembrie.Citeste si Brasovul va avea in aceasta iarna un nou concept de iluminat festiv (Foto) ...citeste mai departe despre " Ult alt fel de iluminat festiv in Cluj: Opere de arta luminoase (Foto) " pe Ziare.com