Negocieri la Guvern inainte de greva generala: De dimineata sindicatele si ministrii cauta solutii, Dancila a facut doar act de prezenta

Intalnirea a fost solicitata de premierul Viorica Dancila, insa aceasta a stat doar la inceput, pentru ca, ulterior si-a continuat programul, lasandu-i pe ministrii Sanatatii, Muncii si Finatelor sa deblocheze situatia."Negocieri maraton la sediul Guvernului. De mai bine de sase ore, reprezentantii Federatiei Sanitas negociaza cu cei ai Guvernului, in incercarea de a gasi solutii reale de rezolvare a revendicarilor noastre, in avantajul tuturor angajatilor din sanatate si asistenta sociala!Din partea guvernamentala, sunt prezenti ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii si justitiei sociale, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, insotiti de consilieri si experti. Sa nu uitam ca un rezultat negativ al acestor negocieri inseamna greva generala, incepand de vineri, 11 mai!", se arata intr-un mesajul postat pe pagina de Facebook a Sanitas.Desi greva bate la usa, Dancila spunea ca vrea sa vada care sunt nemultumirilePremierul Viorica Dancila a anuntat intanirea de saptamana trecuta, spunand ca o convoaca "pentru a vedea nemultumirile acestora si ce solutii putem gasi".Asta in conditiile in care de luni bune de cand sindicatele si angajatii din Sanatate isi striga numultumirile, fiind organizate zeci de proteste atat in curtile spitalelor, cat si in fata ministerelor si Guvernului.A fost a doua interventie a premierului Dancila in criza salarizarii din Sanatate, dupa ce, in urma cu doua saptamani, s-a intalnit cu managerii de spitale. Dupa acea intalnire a stabilit sa fie infiintat un grup de lucru la nivelul Guvernului care sa centralizeze problemele si sa gaseasca solutiile, insa nicio decizie nu a fost anuntata pana acum.Intre timp, luni, in aproximativ 500 de spitale din toata tara au avut loc greve de avertisment. Timp de doua ore, mii de angajati au iesit in curtile spitalelor cu pancarte si au transmis Guvernului ca, daca nu le acorda drepturile promise in campanie, sunt hotarati sa declanseze greva generala la sfarsitul saptamanii, pe 11 mai.Are Dancila solutii? "Sanatatea e un ceas si fiecare rotita conteaza"Am discutat cu prim-vicepresedintele Sanitas luni, inainte de discutii, pentru a vedea cu ce asteptari merg sindicatele la negocieri, avand in ved