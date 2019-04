Ultima suta de metri: poate Klaus Iohannis sa impiedice pagubele Comisiei Iordache, asa cum ii sugereaza Comisia Europeana?

Cu Comisia de la Venetia la Bucuresti, la capatul a doi ani de tentative continue de subordonare a justitiei - cu reusite majore chiar, printre care inlaturarile Laurei Codruta Kovesi si a lui Augustin Lazar - regimul politic controlat de Liviu Dragnea a votat, in ritm alert, mai multe modificari ale Codului Penal si ale Legii 78/2000 de combatere a infractiunilor de coruptie, care il scapa de problemele penale de la Inalta Curte pe liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.Nu a trecut nici o luna de cand institutiile europene au condamnat la unison tocmai acest asalt discretionar asupra justitiei, facand eforturi pentru a impiedica practic Guvernul sa adopte o ordonanta a carei miza era aceeasi rafuiala cu justitia.Sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, a povestit, intr-un dialog cu Ziare.com, cum a aflat CE informatii relevante, care o avertizau asupra pericolului iminent ca puterea de la Bucuresti compromite practic tot progresul pe care anticoruptia l-a realizat.De altfel, Comisia Europeana a reactionat imediat, miercuri, in termeni categorici: daca autoritatile de la Bucuresti nu revin la procedurile democratice, CE va folosi toate parghiile.In tot acest context, asadar, cu membrii Comisiei de la Venetia cerand explicatii despre modificarile legislative pe care le face puterea PSD/ALDE, parlamentarii au indraznit sa isi duca pana la capat planul perfid de a-si face justitia favorabila. De vreme ce nu au contat avertismentele europene, e de la sine inteles ca nu au contat nici vociferarile Opozitiei si nici criticile asociatiilor de magistrati.Liviu Dragnea a mers inainte si si-a revendicat, de altfel, victoria, prin prezenta la votul care i-a adus scaparea, desi nu a prezidat sedinta.Simbolic, Dragnea a avut nevoie de aceasta punere in scena, care i-a reconfirmat legitimitatea in coalitie, chiar daca ea vine din reprezentarea unor interese oligarhice.Iata cum Dragnea, caruia Dancila i-a refuzat un vot de incredere in Parlament, prin restructurarea Guvernului, si-a obtinut premiul.Comisia Europeana trimite mingea la Klau ...citeste mai departe despre " Ultima suta de metri: poate Klaus Iohannis sa impiedice pagubele Comisiei Iordache, asa cum ii sugereaza Comisia Europeana? " pe Ziare.com