Ultimele apartamente disponibile de Ziua Nationala la Alba Iulia: 12.000 de lei pentru 3 nopti

Potrivit unui site care promoveaza pachete turistice pentru vacante, proprietarul unui apartament cu doua dormitoare, situat in zona "zero" a municipiului Alba Iulia, de unde turistii pot vedea de pe balcon parada militara, cere pentru un sejur de trei nopti, in minivacanta de 1 Decembrie, 12.581 de lei. Aici incap patru persoane, iar proprietarul nu face referiri cu privire la utilitatile pe care le are imobilul.Proprietarul unui alt apartament, mult mai spatios, de 120 de metri patrati, si in care pot fi cazate opt persoane, cere 11.512 de lei pentru aceeasi perioada. Acesta se afla la 2,6 kilometri de zona in care au loc manifestarile dedicate Zilei Nationale, fiind mobilat si utilat.Pentru o alta locuinta inchiriata in regim hotelier, formata dintr-un living si un dormitor, situata la 2,5 kilometri de locul in care vor avea loc concertele, se cere 9.785 de lei. Copiii beneficiaza de loc de joaca, iar proprietatea pune la dispozitie cazinou, se arata in descrierea acesteia.Pentru un alt apartament, cu doua dormitoare, in care incap patru persoane, aproape de Cetatea Alba Carolina, proprietarul cere 7.176 de lei. Apartamentul se afla intr-o zona linistita, in care exista locuri de parcare, spatii de promenada si zone de joaca pentru copii.De cealalta parte, exista si garsoniere sau apartamente cu o camera pentru care se cere 1.200 - 1.500 de lei. Acestea sunt mai putin dichisite si in zone mai indepartate de manifestarile dedicate Zilei Nationale.Preturile au crescut din cauza ca cererea este mult mai mare decat oferta, in aceasta perioada, iar locurile de cazare la hotelurile din Alba Iulia s-au epuizat, cu mici exceptii, cu un an inainte de manifestarile dedicate Centenarului.La Alba Iulia, de 1 Decembrie, oras cu circa 70.000 de locuitori, sunt asteptati peste 100.000 de vizitatori, ceea ce ar fi o situatie rar intalnita in istorie, intrucat si la 1918, cand s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, fusesera circa 100.000 de persoane.Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis va veni la Alba Iulia dupa ce va participa la parada militara de la Bucuresti, cu elicopterul, daca vremea va permite, sau cu avionul pana la Sib