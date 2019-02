Ultimii patru ani au fost cei mai caldurosi din istorie, iar 2019 a inceput cum nu se poate mai prost

Intr-un comunicat de presa, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a precizat ca temperatura medie la suprafata Terrei a depasit in 2018 cu aproximativ 1 grad Celsius valoarea medie din epoca preindustriala (1850-1900), informeaza AFP."Acest an (2018) se claseaza pe locul al patrulea in topul celor mai caldurosi care au fost constatati", au relatat specialistii acestei agentii specializate din cadrul ONU."Cu 1,2 grade Celsius peste epoca preindustriala, anul 2016, marcat de influenta unui puternic episod El Nino, isi pastreaza statutul de cel mai calduros an.In 2015 si 2017, ecartul temperaturii medii in raport cu valorile preindustriale a fost de 1,1 grade Celsius", se afirma in acelasi raport.ONU a luat ca referinta anul 1850, in care au debutat masuratorile sistematice ale temperaturilor de pe Glob.Insa "este mult mai important sa examinam evolutia pe termen lung a temperaturii (...) decat sa alcatuim un clasament intre ani diferiti", a subliniat secretarul general al OMM, Petteri Taalas, care a reamintit ca, din totalul ultimilor 22 de ani, 20 au fost cei mai caldurosi inregistrati de meteorologi."Fenomene meteorologice extreme sau cu impact puternic au lovit o multitudine de tari si milioane de persoane anul trecut", a continuat el."Comunitatea internationala trebuie sa acorde o prioritate absoluta reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si masurilor de adaptare la noul tip de clima", a continuat secretarul general al OMM.2019 a inceput cu canicula extrema si vortex polarNici anul 2019 nu se anunta sub auspicii mai bune, a avertizat OMM.Australia s-a confruntat in primele 31 de zile ale anului 2019 cu cea mai fierbinte luna ianuarie inregistrata vreodata de meteorologi, in timp ce un val de frig extrem s-a abatut asupra unor zone importante din America de Nord."Valul de frig din estul Statelor Unite nu contrazice deloc realitatea modificarilor climatice", a subliniat Petteri Taalas."Arctica se incalzeste intr-un ritm de doua ori mai rapid decat media mondiala (...) Ceea ce se intampla la poli nu ramane fixat la poli, ci influenteaza conditiile meteorologice si climatice ...citeste mai departe despre " Ultimii patru ani au fost cei mai caldurosi din istorie, iar 2019 a inceput cum nu se poate mai prost " pe Ziare.com