Un agent de paza dintr-un mall din Capitala a gasit un plic cu 33.000 de euro intr-un cos de cumparaturi

"In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca in data de 12 septembrie, in jurul orei 12:30, reprezentantul magazinului a fost anuntat de agentul de securitate ca a gasit intr-un cos de cumparaturi, ce se afla pe holul de evacuare, un plic sigilat, cu o inscriptie ce atesta ca in interior se afla o suma de bani, punga fiind depusa in seiful magazinului", informeaza Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, pe 17 septembrie, la magazin s-au deplasat reprezentantii unei banci, afirmand ca plicul apartine institutiei financiare, managerul insa, pentru a se asigura ca situatia este reala, l-a predat politistilor.Din primele cercetari efectuate de politistii Sectiei 2, a reiesit ca suma de 33.780 de euro ar fi fost uitata de angajatii cu atributii in transportul valorilor monetare, care au ridicat valuta la data de 12 septembrie."Urmeaza ca joi reprezentantii institutiei financiare sa se prezinte la sediul Politiei cu acte doveditoare in vederea ridicarii sumei de bani. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea situatiei de fapt", precizeaza sursa citata.