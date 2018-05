Avionul rus s-a apropiat la sase metri de aeronava americana, a declarat un oficial, precizand ca "intalnirea" a durat aproximativ noua minute.Aceasta interceptare a fost catalogata de oficiali sigura dar neprofesionista, iar un reprezentant al US Navy a declarat pentru CNN ca Marina nu clasifica in mod oficial intalniri aeriene in acest fel.Marina clasifica interceptari aeriene fie ca sigure, fie ca periculoase.Un purtator de cuvant al Fortelor Navale americane in Europa, locotenent-comandorul Zach Harrell a refuzat sa comenteze incidentul in detalii."Nave si aeronave americane interactioneaza cu regularitate cu unitati militare din alte tari", a spus el.Marina va furniza informatii despre interactiuni periculoase, a precizat Harrell.Ultima interceptare periculoasa a unei aeronave apartinand Marinei americane de catre un avion rus de vanatoare a avt loc in ianuarie, cand un Su-27 a zburat la aproximativ 1,5 metri de un avion de tip EP-3.US Navy a catalogat aceasta interceptare drept periculoasa si neprofesionista.In urma acestui incident, Departamentul de Stat american a acuzat Moscova ca "incalca in mod flagrant acordurile in vigoare si dreptul international". ...citeste mai departe despre " Un avion american de spionaj a fost interceptat de unul rus deasupra Marii Baltice " pe Ziare.com