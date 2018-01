In aeronava se aflau aproximativ 100 de romani, potrivit Adevarul. Incidentul a avut loc in jurul orei 10:00, cand avionul era deasupra Mediteranei, intre pensinsula italica si Sicilia.Pasagerii au declarat, pentru sursa citata, ca era o furtuna puternica si turbulentele au afectat serios avionul. La un moment dat, s-a inclinat pe partea dreapta si a intrat in picaj. Bagajele au cazut peste pasageri si s-a instaurat panica.Potrivit Digi24, pilotul a reusit sa redreseze aeronava cand era la 100 de metri deasupra marii. ...citeste mai departe despre " Un avion Blue Air a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce era sa se prabuseasca in Mediterana " pe Ziare.com