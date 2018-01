Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, in Turcia

Imaginile publicate de agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva aeronava, blocata in noroi la numai cativa metri de apele Marii Negre.Avionul, care apartinea companiei aeriene private Pegasus, efectuase un zbor Ankara-Trabzon.Toti cei 162 de pasageri aflati la bordul avionului si membrii echipajului au fost evacuati in siguranta, a declarat guvernatorul provinciei Trabzon, Yucel Yavuz.Zborurile au fost reluate duminica dimineata la aeroportul international din Trabzon, dupa ce au fost intrerupte cateva ore in urma incidentului.