Un barbat a castigat 1 milion de euro la loterie, pentru a doua oara in 18 luni

Potrivit calculelor unor profesori de matematica pe care cotidianul i-a intervievat, jucatorul avea o sansa din 16 miliarde de a recidiva, informeaza miercuri cotidianul Le Parisien, citat de AFP.Ca exemplu, este cel mai probabil sa castigi o singura data marele premiu la Loto (o sansa din 19 milioane) sau cel de la Euro Millions (o sansa din 140 de milioane), precizeaza ziarul.My Million functioneaza ca o tombola: un cod format din doua litere si sapte cifre este generat automat de un aparat care apare pe chitanta cand se valideaza o grila Euro Millions, explica Le Parisien.La fiecare tragere a loteriei europene, unul din aceste coduri este tras la sorti. Persoana care il detine castiga atunci un milion de euro.Euro Million este o loterie care functioneaza in 12 tari europene in fiecare marti si vineri.Fericitul castigator, care a jucat de doua ori in acelasi loc, detinea combinatia corecta la tragerile din 11 noiembrie 2016 si din 18 mai anul acesta. El joaca intotdeauna aceleasi numere si exclusiv la Euro Millions.