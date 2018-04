Andrei Anti a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, "destinatia fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei"."Instanta ii impune inculpatului Anti Andrei obligatia de a urma un curs de calificare profesionala. De asemenea, inculpatul Anti Andrei va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei comunei Butea, pe o perioada de 70 de zile. Admite actiunea civila promovata in cauza de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si, in consecinta, il obliga pe inculpat la plata sumei de 107.304 lei", se mentioneaza pe portalul instantei.Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Iasi.Andrei Anti a fost anchetat de DNA si ulterior trimis in judecata in stare de libertate pentru ca "in perioada februarie - mai 2014, in calitate de reprezentant al unei intreprinderi individuale, a schimbat destinatia sumei de 107.304 lei (echivalentul sumei de 24.000 de euro), virata de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cu titlu de avans, conform unui contract de finantare privind Instalarea tinerilor fermieri.Suma respectiva nu a fost cheltuita pentru realizarea actiunilor prevazute in planul de afaceri al intreprinderii individuale pe care o reprezenta, ci a fost folosita in interes personal de inculpat, care a restituit un imprumut in cuantum de aproximativ 8.000 de euro, a cheltuit o parte a sumei de 107.304 lei la jocuri electronice si a efectuat lucrari de construire la o anexa a fermei (grajd), lucrari neprevazute in planul de afaceri". ...citeste mai departe despre " Un barbat din Iasi a jucat la pacanele banii primiti de la Uniunea Europeana " pe Ziare.com