Suma oferita la licitatie a fost de 30.000 de lei, de 20 de ori mai mare decat cea mai mare suma licitata la atribuirile de parcari din acest an.Reprezentantii municipalitatii brasovene au anuntat ca data limita pentru plata locului de parcare aflat intr-o zona aglomerata din orasul Brasov a fost 4 decembrie, dar nu a fost facuta."Locul de parcare din Racadau nu a fost platit. Acesta va fi scos la reatribuire la procedura de anul viitor. In principiu, procedura pentru cartierul Racadau este in iunie. Pana atunci, oricine poate parca acolo, pe principiul: 'primul venit, primul servit'", a declarat Sorin Toarcea, purtator de cuvant Primaria Brasov.Daca ar fi facut plata, persoana care si-a adjudecat locul de parcare pentru 30.000 de lei ar fi trebuit sa plateasca suma timp de cinci ani, in cazul in care nu se muta sau nu vindea.Locul de parcare din Racadau a fost licitat in 5 noiembrie, licitatia fiind una cu scantei. Dupa mai bine de o ora si jumatate, licitatia a fost adjudecata pentru suma de 30.000 de lei. Este cea mai mare suma licitata pentru un loc de parcare in Brasov, de cand sunt scoase la licitatie locurile, din 2007, si, daca ar fi fost platita, ar fi fost si cel mai scump loc de parcare.Persoana care a licitat 30.000 de lei nu va mai putea participa la licitatia noua.Pana acum, cel mai scump loc de parcare din municipiul Brasov a fost 1.400 de lei, suma care este platita in conturile municipalitatii brasovene.In Brasov sunt aproximativ 45.000 de locuri de parcare, din care aproximativ 37.000 sunt inchiriate. Procedurile de inchirere au inceput din 2007. ...citeste mai departe despre " Un brasovean a licitat pana la 30.000 de lei pentru un loc de parcare, dar nu l-a mai platit " pe Ziare.com