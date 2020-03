Un britanic face dezinfectant dupa reteta OMS si il da gratuit comunitatii sale din Saschiz

De la gin la dezinfectant

Productia serioasa abia acum incepe

Saschiz, o comunitate cu un spirit civic exemplar

Barbatul se ocupa cu distilarea alcoolului, iar sotia sa amesteca ingredientele cu grija, dupa reteta facuta publica chiar de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Tot dezinfectantul pe care il obtine in curtea sa, celor aflati in izolare si, mai ales, cadrelor medicale care ii supravegheaza.Jim Turnbull s-a nascut in Scotia, si-a construit in Regatul Unit o cariera in dezvoltare rurala pe plan international si a inceput sa vina in Romania inca din 2002."Am infiintat o companie in Regatul Unit in 2009 pentru a atrage investitii de impact pentrupe care am fondat-o apoi in Saschiz, in 2010", povesteste britanicul pentruIntreprinderea sa poarta numele Transylvania Food Company, iar in online este cunoscuta drept Pivnita Bunicii , si produce gemuri, siropuri, dar si miere poliflora."Unul dintre principalele noastre contracte este cu un producator de bauturi din Regatul Unit, caruia ii trimitem sirop de soc, pe care il folosesc ca ingredient in productie. Intreprinderea noastra sociala are ca scop nu doar castigul financiar, ci si, avand in minte obiective pe termen lung, precum cele de sustenabilitate", explica britanicul.Anul trecut, insa, si-a optimizat mica intreprindere si pentru productia de gin din flori de soc."Fiind o companie in domeniul alimentar, depunem eforturi foarte mari pentru o conduita exemplara privind spalarea mainilor. Aceasta grija a sporit in ultimele saptamani, folosind apa calda si sapun.Ideea unui dezinfectant ne-a venit in urma cu o saptamana, cand au inceput sa apara stirile privinddin alte tari si a coincis cu momentul in care am gasit reteta pe site-ul Organizatiei Mondiale a Sanatatii", spune Jim Turnbull.Astfel, un produs secundar folosit la fabricarea ginului este distilat din nou, rezultatul fiind un"Dezinfectantul trebuie sa fie cu mult peste 70% pentru a fi eficient, asa ca", spune britanicul din Saschiz."Suntem o companie alimentara, asa ca nu avem licenta sa vindem dezinfectanti, insa oamenii din comunitatea noastra au nevoie de acest produs, iar de aici decizia de a distribui gratuit dezinfectantul a venit foarte usor. Vineri am distribuit 80 de sticle de dezinfectant de 300 de ml", completeaza Jim.Jim Turnbull si-a petrecut ultimele doua zile distiland pentru a obtine alcoolul, insa acum a ramas fara celelalte doua ingrediente. "Sper sa le primim", spune el increzator, punctand ca in acest moment poate produce in jur de 50 de sticle pe zi, daca are toate ingredientele."Cat timp vom continua? Criza abia acum incepe, asa ca presupun ca vom face acest lucru o perioada lunga de acum incolo", spune Jim, mentionand insa ca nu va putea distribui mai departe de Saschiz, pentru ca nu poate produce mai mult cu echipamentul de care dispune.Spiritul comunitatii este unul extraordinar aici, in Saschiz: initiativa lui Jim se bucura de ecouri pozitive, iar oamenii i-au urmat exemplul si au inceput sa ajute fiecare cum poate: unii gatesc pentru vecinii izolati, altii le trimit alimente.Iar Jim Turnbull nu se opreste aici cu initiativa sa. "Deja am inceput sa, ai caror membri s-au intors recent din Germania. Am trimis si personalului medical care ii monitorizeaza", spune el."Suntem impresionati si recunoscatori.a inceput sa produca dezinfectant pentru maini, atunci cand farmacia locala a ramas fara. Multumim!", este mesajul unor localnici din Saschiz.