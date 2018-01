"Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru. In prima parte a zilei precipitatiile vor fi sub forma de ploaie si lapovita, iar seara si noaptea se transforma in ninsoare. O sa se depuna si un strat de zapada de 4-8 cm, poate chiar local 10 cm.In Muntenia, in Dobrogea vor fi cantitati mai mari. La munte o sa ninga si va fi vant. Vor fi peste 70 de km/h pe creste. In partea aceasta a Olteniei si sudul si centrul Moldovei vor fi precipitatii mixte", a declarat pentru Ziare.com meteorologoul de serviciu de la Administratia Nationala de Meteorologie.Duminica, ciclonul va afecta cea mai mare parte a tarii. La inceput va fi in sud vest si apoi in toata tara. Ca si sambata, precipitatiile vor fi pe parcursul zilei sub forma de ploaie si lapovita, iar noaptea sub forma de ninsoare."Se va depune un alt strat de zapada si vantul va fi mai alert in prima parte in vest, sud-vest, la munte si apoi noaptea in sud-vest, poate chiar viscol", a precizat reprezentantul ANM.In Capitala sambata ziua va ploua, iar inspre noapte va incepe sa ninga."Se va depune un strat de zapada 4-6 cm. Duminica se va mai depune 2-4 cm. In total, in aceste doua zile vor fi 10 cm de zapada", a adaugat meteorologul de serviciu. ...citeste mai departe despre " Un ciclon vine in Romania in weekendul marelui protest - va ninge si in Capitala " pe Ziare.com