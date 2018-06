Un crater a aparut in podul Eroilor din Bucuresti

Craterul a aparut dupa surparea trotuarului, conform Digi24.Unii dintre pietoni spun ca s-au obisnuit deja cu astfel de gropi, in timp ce altii se tem si spun ca isi vor schimba traseul din cauza acestui crater."Peste tot in Romania e la fel. De 25 de ani e la fel si m-am obisnuit. Vina este colectiva", a spus un trecator. Intrebat ce este de facut, acesta a raspuns: "Sa nu mai furam".