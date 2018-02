Un cunoscut fizician sustine ca lumea se afla in fata unei crize nucleare mai mari ca cea din 1962

Dand exemplul insulei Hawaii, cand un mesaj trimis din greseala a alertat populatia asupra unui atac nuclear iminent, fizicianul spune ca posibilitatea intamplarii unei adevarate catastrofe este in crestere, informeaza The Guardian.Moniz a declarat ca marja de eroare fata de evitarea unui asemenea dezastru a devenit din ce in ce mai mare din cauza lipsei de comunicare la cel mai inalt nivel intre tarile care detin arme nucleare. Ca atare, sustine fizicianul, in prezent riscul declansarii unei crize nucleare "este mai mare decat a fost in timpul crizei rachetelor cubaneze."Fostul secretar al Enerigiei a amintit ca in timpul Razboiului Rece atat Statele Unite, cat si Uniunea Sovietica au fost la un pas de a declansa un razboi nuclear din cauza unor erori tehnice care semnalau ca sunt "sub un atac iminent."Moniz se teme acum ca administratia Trump, prin decizia de a dezvolta un nou tip de racheta nucleara care poate fi lansata de pe submarine, poate contribui din plin la o noua criza nucleara.Fizicianul critica si decizia presedintelui american Trump de a cheltui zece miliarde de dolari pentru a moderniza bomba gravitationala B61, cea mai periculoasa arma nucleara creata vreodata.La inceputul acestui an, o alerta de atac iminent cu rachete balistice i-a speriat pe locuitorii din Hawaii. Initial, autoritatile au spus ca mesajul a fost trimis accidental, insa o ancheta a scos la iveala adevarul.Anchetatorii au descoperit ca angajatul nu gresise cand apasase butonul de lansare a alertei, ci chiar crezuse ca urmeaza un atac in Hawaii. De mai bine de un deceniu barbatul avea o prestatie slaba la serviciu si nu era prima oara cand confunda un exercitiu cu o alarma reala.Citeste si:Mesajul care trebuia sa opreasca panica din Hawaii a intarziat, deoarece guvernatorul nu stia parola contului sau de Twitter28 de minute de panica: "Vine sfarsitul lumii!" - Ce au facut locuitorii din Hawaii dupa alerta cu racheta, care s-a dovedit a fi falsaJaponezii au crezut ca ii ataca Coreea de Nord. Alarma falsa a fost data la radioC.S.R. ...citeste mai departe despre " Un cunoscut fizician sustine ca lumea se afla in fata unei crize nucleare mai mari ca cea din 1962 " pe Ziare.com