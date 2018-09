Un dezastru anuntat: Autostrada 3 trece prin mijlocul raului Prahova si al statiunilor de pe Valea Prahovei

Ei mentioneaza ca ideea construirii pe aliniamentul din studiul de fezabilitate din 2002 ar insemna un "dezastru ecologic" pentru Valea Prahovei, cu consecinte negative pentru turism, si critica si modalitatea de ofertare."Credem cu tarie ca solutia PPP descrisa de acest studiu este un dezastru iminent si arunca in derizoriu construirea unei autostrazi extrem de importante. Motivele? Stabilirea traseului prin mijlocul Raului Prahova si a statiunilor de pe Valea Prahovei, la care se adauga riscurile si restrictiile financiare, tehnice si de impact asupra mediului. In aceasta forma, proiectul nu este demn de o tara europeana civilizata", scriu, luni, reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura pe pagina de Facebook Conform sursei citate, documentul emite o concluzie prestabilita prin care "se demonstreaza" ca solutia PPP este preferata in detrimentul celor cu finantare de la bugetul de stat sau prin fonduri europene nerambursabile."Desi Autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov este inclusa in Masterplanul General de Transport cu bani europeni eligibili, autorii studiului exclud neintemeiat aceasta optiune. Alternativa cu fonduri bugetare este si ea eliminata fara nicio analiza atenta. Adoptarea din start a variantei PPP este bizara, stiindu-se ca o finantare prin PPP este semnificativ mai scumpa decat cele clasice, adaugand statului o povara constanta pentru multi ani dupa inaugurare, fiind inclusa in totalitate pe deficitul bugetar din primul moment", afirma reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura.Acestia afirma ca descrierea traseului autostrazii este dificil de analizat "din cauza greselilor grosolane de gramatica, logica si a limbajului de lemn", precizand ca ideea construirii acesteia pe aliniamentul dat de studiul de fezabilitate din 2002 va duce la un "dezastru ecologic" pe Valea Prahovei, cu un puternic impact negativ asupra turismului."Astfel, traseul 'croseteaza' de-a lungul albiei Raului Prahova, cu numeroase traversari ale acestuia, fiind necesare regularizari si devieri ale raului, defrisari si demolari ale multor proprietati ridicate in ultimii ani. Chiar si prin instalarea de panouri fonoabsorbante, zgomotul produs de vehicule va crea un d ...citeste mai departe despre " Un dezastru anuntat: Autostrada 3 trece prin mijlocul raului Prahova si al statiunilor de pe Valea Prahovei " pe Ziare.com