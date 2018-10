Mai mult, pesedistul propune un pact intre Guvern, DNA si Presedintie, pentru ca "separatia ideala a puterilor este daunatoare"."Daca nu semnezi, nu gresesti, esti inocent in fata puterii judecatoresti, iar, pe de alta parte, la nivelul tuturor ministerelor si la nivelul regiunilor, oamenii sunt in continuare ingroziti ca trebuie sa isi asume raspunderea in ce priveste semnarea unor contracte cu finantare europeana, ceea ce devine cel mai periculos factor frenator in absorbtia fondurilor europene.Devine un handicap pe care ni-l cream noi, inclusiv cu supracontroalele de la Curtea de Conturi, inclusiv cu excesul de birocratie pe care Guvernul autoritatilor de management il solicita", a afirmat europarlamentarul roman, la o intalnire la Bruxelles cu jurnalistii."Am propus o discutie strategica presedinte-Guvern-DNA. Pentru interesul tarii, aceasta chestiune cu separatia ideala a puterilor in stat este daunatoare", a explicat Victor Bostinaru.Declaratia acestuia a fost facuta in contextul in care comisarul european Corina Cretu a avertizat ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor si ca ea s-a saturat de insultele pe care i le aduce Guvernul roman."Declaratia trebuie citita intr-un registru politic", a comentat Victor Bostinaru, membru al Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D)."Recunosc, nu am discutat nici cu una, nici cu alta din cele doua parti, in ce priveste coordonarea, dar nu ascund - Guvernul de la Bucuresti trebuie sa faca mai mult si mai repede pentru ca este o dramatica si profunda criza de timp pentru a pregati proiecte mature care sa fie gata acceptate, sa fie eligibile si finantabile de catre Comisia Europeana, acest lucru nu poate fi negat", a precizat Bostinaru. ...citeste mai departe despre " Un europarlamentar PSD sustine ca frica de DNA a impiedicat absorbtia fondurilor europene si spune ca separatia puterilor in stat este daunatoare " pe Ziare.com