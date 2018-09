Un inalt functionar al statului a dezvaluit la DNA cum se dau HG-uri cu dedicatie pentru baronii PSD

Dezvaluirea a fost facuta la DNA de unul dintre sefii Serviciului Avizare Acte Normative din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) . Inaltul functionar a fost audiat ca martor in dosarul Belina, in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman, si mai multi functionari.Declaratia acestuia se afla in arhiva dosarului de la Tribunalul Bucuresti.Practic, totul a pornit in momentul in care procurorii DNA au incercat sa afle cum fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii, Shhaideh Sevil, a initiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare si a prezentat Guvernului pentru aprobare HG 943/2013.Prin aceasta hotarare, s-a aprobat transmiterea unor parti din Insula Belina si Bratul Pavel catre domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman. Ulterior, insula a fost inchiriata de Tel Drum si folosita ca loc de relaxare de Liviu Dragnea, potrivit martorilor din dosar.Ministerul Dezvoltarii a fost condus in acea perioada de Liviu Dragnea (decembrie 2012 - mai 2015) si de Sevil Shhaideh (mai 2015- noiembrie 2015) . Din octombie 2017, ministerul este condus de Paul Stanescu, senator PSD si fost presedinte al CJ Olt."Erau cazuri cand ministrul suna"Seful Serviciului Avizare Acte Normative din MDRAP a explicat la DNA cum erau prioritizate anumite hotarari de guvern."Doresc sa mai precizez ca, in functie de conducerea ministerului, erau prioritizate anumite proiecte de hotarari de guvern. In acea perioada, aveau prioritate proiectele initiate de autoritatile locale din Tulcea, Vrancea, Constanta, Teleorman.Se cunostea faptul ca proiectele care erau initiate de aceste judete trebuie solutionate rapid. Erau cazuri cand ministrul suna si solicita urgentarea procedurii de obtinere a avizelor necesare", a explicat martorul la DNA.Harta judetelor favorizate de PSDExemplele de la Iasi si BacauIn cazul proiectului pentru HG 943/2013, functionarul nu si-a adus aminte sa fi intervenit cineva in mod special pentru urgentarea procedurii de avizare, "insa avand in vedere ca era initiat de CJ Teleorman a avut prioritate fata ...citeste mai departe despre " Un inalt functionar al statului a dezvaluit la DNA cum se dau HG-uri cu dedicatie pentru baronii PSD " pe Ziare.com