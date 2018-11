Ea ar fi pretins banii pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in cadrul procedurii de executare silita, si pentru a nu aplica o amenda firmei, care figura cu datorii la buget.Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, joi, trimiterea in judecata a inculpatei C.C., in stare de arest la domiciliu, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, se arata intr-un comunicat al Parchetului.In rechizitoriul intocmit, procurorii afirma ca aceasta, in calitate de inspector superior in cadrul Administratiei Sector 5 a Finantelor Publice, a pretins si a primit, in cursul lunii octombrie, suma totala de 12.200 de lei de la reprezentantii unei societati din Sectorul 5, in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu, in cadrul procedurii de executare silita si pentru a nu aplica o amenda contraventionala societatii, care figura cu obligatii fiscale neachitate la bugetul statului.Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti. ...citeste mai departe despre " Un inspector ANAF din Bucuresti, trimis in judecata pentru o spaga de peste 12.000 de lei " pe Ziare.com