Un IT-ist se ofera sa repare sistemul din sanatate gratis, multi vor sa i se alature. Statul nu vede, nu aude, oamenii "mor fara sistem"

Pana acum, din partea autoritatilor n-am obtinut nicio raza de speranta, ba din contra. Seful Casei de Sanatate a fost inlocuit cu un fost presedinte, Vasile Ciurchea, care, la ora actuala, este cercetat de DNA chiar pentru contracte paguboase legate de sistemul informatic. In plus, Razvan Vulcanescu, fostul sef proaspat "demis", ocupa acum functia de vicepresedinte al CNAS!Dancila il pune sef la CNAS pe Ciurchea, cercetat de DNA pentru sistemul informatic: Si eu am avut dosar, trebuia sa plec acasa?Medicii de familie ii cer lui Dancila sa-l schimbe pe Ciurchea de la sefia la CNAS: Daca isi facea treaba, nu exista blocajul de acumAsadar, suntem in situatia in care blocajul sistemului informatic pare depasit de blocajul din institutiile de stat.Un sistem informatic este creat insa de IT-isti, si Romania nu duce deloc lipsa de astfel de specialisti. Unul dintre ei este Bogdan Raduta. E pasionat de ce face, a condus echipe de peste 100 de oameni, a creat de la zero companii, e mentor pentru tinerii care-i impartasesc pasiunea si creeaza aplicatii mereu orientate catre oameni si nevoile lor, dorind sa foloseasca avansul tehnologiei pentru a face viata de zi cu zi mai usoara si mai buna. Si in timpul liber se mai uita si la stiri.Asa a aflat de problema din sanatate si a auzit si cauzele invocate de CNAS pentru blocajul in care se afla. S-a mai documentat putin pe Internet si a decis sa faca un pas in fata, anuntand pe pagina personala de Facebook ca este dispus sa ajute, voluntar, la repararea sistemului si construirea ulterioara a unuia functional, asa ca ii roaga pe cei care-i pot duce mesajul in birourile unde se iau deciziile sa o faca.Ziare.com a stat de vorba cu Bogdan Raduta pentru a afla ce l-a determinat sa faca "oferta" si ce-l face sa creada ca poate reusi acolo unde institutii cu resursele unei tari intregi in spate au esuat."Vazusem cu o seara inainte la TV o stire, dna ministru spunea ca dureaza o saptamana-doua pana sa ajungem la finalitatea problemei... Toata lumea cauta vinovati, dar nu neaparat sa rezolve problema. Asa ca am ridicat mana sa rezolv problema", ne-a declarat Bogda