Un kit de testare pentru coronavirus in doar 15 minute ar putea fi gata in curand

Numit "Assay Genie" si inventat de Colm Ryan si Sean Mac Fhearraigh, kit-ul foloseste tehnologia testelor de sarcina pentru a da rezultate rapide.Conform Irish Post, pentru testare nu este nevoie decat de o picatura de sange. Desi inca se afla in faza pilot, creatorii sustin ca acest nou kit rapid poate fi lansat in doar 7 zile, ceea ce ar ajuta enorm la combaterea raspandirii virusului.Ryan si Mac Fhearraigh, amandoi cu doctorate in biochimie si absolviti ai Universitatii din Dublin, au inceput sa lucreze la kit inca din luna ianuarie, dupa ce au aflat cum se raspandeste virusul la Wuhan, China.Astfel, Assay Genie utilizeaza principiul imunocromatografiei conjugat cu aur coloidal pentru a detecta virusul, prezenta acestuia fiind confirmata prin schimbarea culorii kit-ului.Ryan a precizat ca cei doi au fost contactati de multe spitale din Irlanda si Marea Britanie chiar daca aceasta trusa rapida se afla in stadiul de cercetare.El a mai spus ca un lot cu astfel de teste ar trebui sa fie gata in sapte zile, punctand ca "avem nevoie de un raspuns rapid la acest virus".