Un Mare Venerabil a povestit magistratilor din Timisoara secretele Masoneriei si cum sunt initiati ucenicii

Un judecator sau un demnitar poate fi membru al Ordinului MLNR, dar sa nu fie membru al Asociatiei MLNR? Practic o persoana poate fi mason, sa participe la activitatile curente ale Lojii sale, dar sa nu fie membru in ONG-ul MLNR? Aceasta este una din intrebarile la care magistratii de la Curtea de Apel Timisoara trebuie sa raspunda intr-un dosar in care sunt judecati fostul sef al Politiei Romane, chestorul Liviu Popa (49 de ani), si judecatorul Ovidiu Galea (49 de ani) de la Tribunalul Bihor.Cei doi sunt judecati si pentru acuzatii de fals in declaratii in forma continuata, care au legatura cu apartenenta lor la Masonerie, aspect pe care nu l-au precizat niciodata in declaratiile de interese, care se depun anual. Astfel, diferenta dintre Ordin si Asociatie ar putea fi salvarea acestora in acest caz.Cazul de la TimisoaraLa DNA, Ovidiu Galea a negat acuzatiile. Liviu Popa a negat initial acuzatiile, iar ulterior si-a rezervat dreptul la tacere si si-a rezervat dreptul de a face marturii in fata judecatorului. Cei doi au fost membri cu gradul de maestru mason ai Lojei Tara Crisurilor, nr. 162 din Oradea din cadrul Marii Loji Nationale din Romania (MLNR). Gradul de "Maestru Mason" reprezinta "gradul sublim in Masoneria Simbolica", conform Regulamentului General al MLNR.In acest caz, mai sunt trimisi in judecata mai multi functionari si agenti si ofiteri de politie din Bihor, pentru infractiuni de coruptie. Este vorba de un proces fara precendent in Justitia din Romania. Magistratii, politistii, demnitarii sau functionarii publici au voie sa fie membri ai unei loji masonice, dar acest lucru trebuie sa fie fie consemnat in declaratia de interese.Acest dosar s-a judecat la Curtea de Apel Oradea, dar a fost stramutat anul trecut la Curtea de Apel Timisoara si are stabilit urmatorul termen de judecata pe 12 martie.Nuantele dintre Asociatie si OrdinPe 12 februarie 2018, Curtea de Apel Timisoara a audiat unul dintre martorii cheie din proces. Este vorba de administratorul public al orasului Oradea, fostul procuror Dacian Salvator Palladi. Acesta este membru al Asociatiei MLNR din 1998 si din 2004, de la infiintare, al Lojei Tara Crisurilor nr. 162. El a ocupat functia de Maestru Venerabil in Scaun in cadrul acestei loji....citeste mai departe despre " Un Mare Venerabil a povestit magistratilor din Timisoara secretele Masoneriei si cum sunt initiati ucenicii " pe Ziare.com