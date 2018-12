Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 29 noiembrie, pentru Viorel Radu Vracioiu, medic primar O.R.L. la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, fiind cadru militar activ cu gradul de colonel. Medicul este acuzat de luare de mita."In data de 29 noiembrie 2018, inculpatul Vracioiu Radu Viorel, in calitatea mentionata mai sus, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 500 lei, in legatura cu efectuarea unei interventii chirurgicale asupra unei paciente (sotia martorului), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante", transmite DNA, printr-un comunicat de presa.Potrivit ordonantei procurorilor, inaintea flagrantului, pe 27 noiembrie, inainte de operatie, medicul i-a reprosat pacientei ca este prea mica suma de 200 lei pe care aceasta intentiona sa i-o ofere, spunandu-i ca pentru aceasta suma de bani "nici nu ar fi urcat din cabinet pana la sala de operatii". ...citeste mai departe despre " Un medic de la Spitalul Universitar a fost prins in timp ce lua mita 500 lei. Initial refuzase 200 de lei " pe Ziare.com