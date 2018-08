Un membru CSM dezvaluie decizia CCR care desfiinteaza ordonanta pentru condamnati anuntata de Toader

Precizarea magistratului vine in contextul in care ministrul Justitiei a anuntat, miercuri seara, ca-i va propune premierului adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, Tudorel Toader adaugand ca va face aceasta propunere intr-un timp scurt, dupa terminarea concediilor.Paragraful postat pe Facebook de Bogdan Mateescu este din Decizia nr. 377/2017 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum si pentru instituirea unor masuri necesare pregatirii punerii in aplicare a unor dispozitii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedura civila."Prin urmare, criteriul ce trebuie luat in seama si care tine de esenta art. 15 alin. (2) din Constitutie raportat la aplicarea in timp a reglementarilor referitoare la caile de atac este data pronuntarii hotararii judecatoresti.Astfel, in temeiul textului constitutional antereferit, legiuitorul poate supune hotararea judecatoreasca unor cai de atac stabilite ca atare prin lege pana la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti (...).In schimb, legiuitorului ii este interzis sa supuna hotararile judecatoresti unor noi cai de atac reglementate dupa pronuntarea acestora. Aceeasi regula se aplica atat cailor ordinare, cat si extraordinare de atac, ambele categorii de cai de atac urmand sa isi pastreze aceeasi configuratie juridica de la data stabilita drept reper de catre legiuitor.Prin urmare, eliminarea unui motiv de revizuire sau adaugarea unui nou motiv de revizuire dupa pronuntarea hotararii nu poate produce niciun efect, prin prisma aplicarii legii in timp, cu privire la hotararea judecatoreasca deja pronuntata."Citeste si: Ministrul Justitiei va propune o OUG pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale si interceptari ilegalePruna ii da replica lui Toader, care vrea ordonanta pentru condamnati: Mai usor cu revizuirile sau OUG-urile pe scari, sa nu ne rupem gatul!Opozitia acuza ca Toader pregateste o ordonanta dedicata infractorilor: Incalca principiul securitatii juridiceI.S. ...citeste mai departe despre " Un membru CSM dezvaluie decizia CCR care desfiinteaza ordonanta pentru condamnati anuntata de Toader " pe Ziare.com