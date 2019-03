Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante pentru dezinfectia suprafetelor care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor.In dosar se fac cercetari pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, zadarnicirea combaterii bolilor si comercializarea de produse alterate."Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2018, ar fi fost fabricate si comercializate catre diverse unitati spitalicesti de pe teritoriul national produse biocide utilizate la dezinfectia suprafetelor, care nu indeplineau standardele de performanta in distrugerea bacteriilor", arata Politia Romana.Echipele participante la operatiune sunt constituite din politisti din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, Institutului National de Criminalistica si Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.Citeste si Amenda uriasa pentru Hexi Pharma, care va fi dizolvata. Directorul companiei, 3 ani de inchisoare cu executare ...citeste mai departe despre " Hexi Pharma reloaded: Un nou caz de firme care ar fi vandut unor spitale dezinfectanti necorespunzatori " pe Ziare.com