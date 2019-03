Oamenii se vor strange, ca de obicei, la ora 18:00, in Piata Victoriei."La ora 19:00, plecam in mars spre Ministerul Justitiei. Miza acestor zile pentru noi toti este independenta Justitiei!", se anunta pe pagina de Facebook a evenimentului "Mars la Ministerul Justitiei. Retrageti Ordonanta!".Organizatorii evenimentului transmit ca protestele continua pana la abrogarea ordonantei 7/2019 si desfiintarea Sectiei pentru magistrati!"Parchete din toata tara si-au suspendat activitatea. Magistratii, procurori si judecatori deopotriva, protesteaza zilnic pe treptele tribunalelor. Suntem solidari cu toate revendicarile acestora si mesajul nostru pentru ei este sa nu cedeze in fata Guvernului!Suntem alaturi de ei, le apreciem munca si vom lupta impreuna pana la capat pentru aceleasi valori!", sustin acestia.Citeste si Toader ignora protestele magistratilor si abroga doar un articol din OUG 7Iata mai multe informatii despre protestele magistratilor:24 de profesori de la Facultatea de Drept din Bucuresti cer abrogarea OUG 7 si se solidarizeaza cu protestul magistratilorSeful DNA le cere lui Dancila si Toader abrogarea OUG 7Judecatorii Tribunalului Bucuresti se alatura protestului si cer suspendarea activitatii Sectiei pentru investigarea magistratilor si abrogarea OUG 7A.G. ...citeste mai departe despre " Un nou protest urmat de un mars se anunta, duminica, in Capitala: Retrageti Ordonanta! " pe Ziare.com