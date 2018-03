Un nou spital de urgenta in Bucuresti vom avea cel mai devreme in 5 ani. Va costa 300 de milioane de euro

Investitia de aproximativ 300 de milioane de euro va fi suportata in totalitate de Primaria Sectorului 1, sustine sustine primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Acesta spera, totusi, sa obtina "sprijin si din partea doamnei primar general, Gabriela Firea, si din partea colegilor din Consiliul General, indiferent de culoarea lor politica".Potrivit primarului Dan Tudorache, a fost finalizat studiul de pre-fezabilitate si au fost incepute demersurile pentru Planul Urbanistic Zonal, care va fi supus votului consilierilor generali in sedinta din luna mai. Lucrarile de constructie ar urma sa inceapa in octombrie 2019, cu termen de finalizare mai 2023.Spitalul de Urgenta "Sf. Vasile cel Mare" va fi construit pe Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 10, pe o suprafata de aproximativ 7,2 hectare.3 spitale intr-unul, aparatura va fi distribuita in taraIn noua unitate medicala vor fi relocate paturile si cadrele medicale din Spitalul Floreasca, Spitalul de Arsi si sectia de pediatrie de la Institutul Mama si Copilul."Exista, intr-adevar, un plan national de paturi. La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare exista un masterplan care va genera numarul de paturi care vor trebui reduse pe fiecare tip de specialitate medicala. (...) Referitor la personal, vor fi facute relocari si vom face aceasta relocare concomitent cu analizarea normativelor avand in vedere numarul de paturi, de cabinete. Categoric va fi un numar mai mare de personal decat cel existent in cele trei locatii", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Primaria Sectorului 1.Potrivit ministrului, este vorba despre relocarea a 731 de paturi de la Spitalul Floreasca, 60 de paturi de la Spitalul de Arsi si 185 de paturi de la sectia de pediatrie a Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca spitalele care vor fi relocate in noua unitate medicala isi vor pastra, ...citeste mai departe despre " Un nou spital de urgenta in Bucuresti vom avea cel mai devreme in 5 ani. Va costa 300 de milioane de euro " pe Ziare.com