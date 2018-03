Un pericol pentru bucuresteni? Sistemul de termoficare are tevile mai vechi de 20 de ani. In ritmul actual, vor fi schimbate in 67 de ani!

Daca va continua, insa, sa lucreze in ritmul din 2017, Primariei Bucuresti i-ar trebui aproximativ 67 de ani ca sa schimbe doar conductele principale si 35 de ani ca sa le inlocuiasca pe cele secundare.Imediat ce vine frigul, multe dintre conductele RADET incep sa cedeze. In ultimii ani s-au produs sute de avarii, care au lasat fara apa calda si caldura mii de bucuresteni. De fiecare data, muncitorii RADET au peticit tevile cum au stiut mai bine. Din pacate, doi dintre ei si-au pierdut viata in ianuarie, dupa ce conducta cu apa clocotita la care lucrau s-a spart.Am cerut Regiei Autonome de Distributie a Agentului Termic (RADET) Bucuresti sa ne spuna cati metri liniari de conducta ar trebui schimbati astfel incat sistemul bucurestean de termoficare sa functioneze la parametri optimi. Societatea nu ne-a oferit un raspuns precis.RADET ne-a comunicat, in schimb, ca cea mai imbatranita este, in acest moment, reteaua principala de distributie a agentului termic din Bucuresti (care contine si magistrale care trec pe sub marile bulevarde - n.r.). Mai exact, RADET informeaza ca administreaza 954,09 kilometri de conducta principala, din care 754,15 kilometri (79%) e mai veche de 20 de ani.N-ar trebui sa ne miram, deci, ca tevile crapa. Din pacata, autoritatile nu ne-au dat inca nici motive sa speram ca problemele sa vor rezolva prea curand. Judecand dupa eficienta cu care s-a lucrat in anii trecuti, n-ar fi exclus ca inlocuirea conductelor uzate de termoficare sa dureze aproape o viata de om.Anul trecut, spre exemplu, RADET a reusit inlocuirea a 11.133,4 de metri liniari de conducta principala. Practic, mai putin de 12 km! Daca va contina sa lucreze in acelasi ritm si in 2018, va avea nevoie de inca 67 de ani ca sa termine treaba.Nici reteaua secundara de distributie a RADET nu e mult mai noua. Potrivit informatiilor oferite de regiei pentru Ziare.com, 1.821,79 kilometri de conducte secundare (adica 61% din total) sunt mei vechi de 20 de ani. Iar daca se va lucra in ritmul de anul trecut, inlocuirea conductei vechi i-ar lua RADET-ului nu mai putin de 35 de ani.RADET a mai sust ...citeste mai departe despre " Un pericol pentru bucuresteni? Sistemul de termoficare are tevile mai vechi de 20 de ani. In ritmul actual, vor fi schimbate in 67 de ani! " pe Ziare.com