Un proces in lipsa: Cum se deruleaza judecata lui Mazare si Morgenstern, fugiti in Madagascar si Argentina

Dosarul este pe rolul instantei din aprilie 2016. Radu Mazare este in prezent in Madagascar, iar pe numele sau Inalta Curte a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa intr-un alt caz, denumit de presa "Polaris".Morgenstern este arestat in Argentina, dupa ce a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, iar instantele din Romania au emis un mandat international de arestare."Eu sunt inculpatul"In sala de judecata a fost prezent astazi doar fratele lui Radu Mazare, fostul senator Alexandru Mazare, care este judecat pentru complicitate la luare de mita si fals in declaratii.Din cei patru martori care au fost citati pentru termenul de astazi, doar unul a raspuns la apel. "Sa pofteasca martorul, dumneavoastra?", a intrebat presedintele completului, aratand spre Alexandru Mazare. "Eu sunt inculpatul!", a raspuns fostul senator.Audierea a durat 10 minuteIsabela Culea a fost sef la Departamentul Juridic de la Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta. Marturia ei trebuia sa lamureasca mai multe detalii despre cum s-a incheiat contractul intre Primaria Constanta si firma lui Avraham Morgenstern."Asupra mea nu s-au facut presiuni. Nu-i cunosc pe inculpati, nici pe Radu Mazare, nici pe Avraham Morgensterb. Este exclus ca vreunul dintre cei doi sa fi luat legatura cu mine", a spus, pe repede-inainte, martorul. Ea a dat detalii tehnice despre caietul de sarcini privind licitatia publica in cazul cartierului Henri Coanda.Audierea a durat aproximativ 10 minute. La urmatorul termen, pe 27 martie, sunt citati martorii care nu s-au prezentat astazi.Acuzatiile DNAAlexandru Mazare, Radu Mazare si omul de afaceri Avraham Morgenstern sunt judecati pentru fapte de coruptie privind ridicarea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazare, in calitate de primar al la Constanta, a lansat, la inceputul anului 2011, programul de construire a unor locuinte modulare grupate in Campusul Social "Henri Coanda", aprobat prin hotarare a Consiliului Local Constanta.In acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazare 175.000 de euro, pentru ca acesta sa-i faciliteze castigarea licitatiei pentru contrac