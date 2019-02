Potrivit surselor citate de Ziare.com, solicitarea a venit sub forma unei ordonante de ridicare a unor inscrisuri. "Nu este exclus ca in acest caz sa fie deschis un dosar", arata sursele noastre.Este pentru a patra oara cand Sectia pentru investigarea magistratilor solicita acest dosar. De data aceasta insa nu a fost vorba de declinarea dosarului ci de ridicarea acestuia. In cazul in care procurorii DNA refuza sa comunice actele solicitate, acestia risca deschiderea unei anchete privind infractiunea de obstructionare a justitiei.In cazul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.Citeste si: Sectia de investigare a magistratilor a incercat de trei ori sa preia ancheta Tel Drum-Liviu Dragnea de la DNA ...citeste mai departe despre " Un procuror de la Sectia de investigare a magistratilor s-a dus azi la DNA sa ridice Dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea " pe Ziare.com