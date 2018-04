Un procuror DNA atrage atentia ca modificarile la Codurile Penale pot afecta anchetele de omor si talharie

Alexandra Lancranjan arata ca este o problema in cazul propuneriii legislative prin care anchetele sunt clasate dupa un an, daca nu a fost identificat autorul infractiunii, care ar afecta dosarele in cazurile de talharie sau omor.Alexandra Lancranjan este si formator la Institutul National al Magistraturii pe disciplina CEDO. Procurorul coordoneaza ancheta in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este cercetat ca ar fi in spatele societatii Tel Drum.Postarea Alexandrei Lancranjan:"De foarte multe ori le reprosez, in gluma, cursantilor ca nu au imaginea clara a modului in care este construit procesul penal si ca nu pot aprecia in profunzime cum se desfasoara.Dupa lecturarea propunerilor de modificare a C. Pen. si C.Proc.Pen. imi dau seama ca orice student in primul an la Facultatea de drept este un geniu prin comparatie.Legiuitorului, care doreste clasarea cauzei dupa 1 an daca nu a fost identificat autorul infractiunii, ii recomand sa citeasca textele privind prescriptia raspunderii penale, sa invete sa coreleze articolele din Coduri si sa intrebe macar cate talharii au fost solutionate dupa 1 an de la sesizare sau sa citeasca dosarele de omor in care ai reusit sa gasesti autorul dupa 5-10 ani.Later edit: Criteriul "castigului material" vazut ca singurul de natura sa determine gravitatea unei fapte poate fi adoptat doar de un om a carui lume este atat de meschina si mica incat nu intelege alte valori.In rest...#punetimanapecarte"Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, incepe joi, de la ora 11:00, dezbaterea proiectelor de modificare a Codului Penal, Codului de Procedura Penala si a Codului de Procedura Civila.Presedintele comisiei va veni la discutii cu trei noi proiecte legislative, care vor contine principiile sustinute de PSD, de modificare a Codului de Procedura Penala, a Codului Penal si a Codului de Procedura Civila.Citeste si: Efecte grave ale modificarilor la Codurile Penale: Scapa acuzatii de la Colectiv, retele organizate si infractori extrem de periculosiCum vrea sa schimbe PSD Codul Penal: Dispare neglijenta in serviciu, traficul de influenta e redefinit, se reduc termenele pentru liberarea conditionata ...citeste mai departe despre " Un procuror DNA atrage atentia ca modificarile la Codurile Penale pot afecta anchetele de omor si talharie " pe Ziare.com