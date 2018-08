Un procuror il acuza de manipulare pe Toader: Cred ca e timpul sa cerem demisia domnului ministru

Antonia Diaconu este prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, iar anterior a fost prim-procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti si a lucrat la DIICOT. Magistratul este nemultumit de discursul pe care ministrul Justitiei l-a tinut la Antena 3, privind activitatea procurorilor.Intr-o postare pe Facebook , Diaconu a facut un inventar al declaratiilor lui Tudorel Toader."Manipularea ar trebui sa inceteze, mai ales la acest nivel", sustine Antonia Diaconu. "Cred ca e timpul sa cerem demisia domnului ministru. Stiu ca nu se va intampla, dar pentru pastrarea reperelor mele morale, simt nevoia sa fac macar asta", conchide procurorul.Iata postarea integraa a Antoniei Diaconu:"Ministrul Justitiei anunta ca va chema procurori la MJ sa-i intrebe de ce au raspuns unor invitatii venite de la ambasade.Ministrul Justitiei anunta epurari in DNA.Ministrul Justitiei indeamna condamnatii penal sa se pregateasca de formularea de cereri de revizuire in baza unor reglementari ce vor intra in vigoare in viitor.Ministrul Justitiei cere instantelor sa ia masuri pentru respectarea egalitatii armelor, asta constand in acceptiunea domniei sale in pozitia fizica a procurorului in sala de judecata. Intre noi fie vorba, in majoritatea instantelor din tara, biroul procurorului este la acelasi nivel cu cel al avocatului sau apropiat, in functie de structura salii, conditiile de desfasurare a sedintelor nefiind dintre cele mai bune, chiar deloc, dar asta nu preocupa. Pe de alta parte, egalitatea armelor se refera la instrumentele procedurale si la echilibrul participantilor, dar e tentant sa mai poti umili niste oameni incomozi.Ministrul Justitiei ameninta voalat procurorul general al Romaniei si presedintele Inaltei Curti.Ministrul Justitiei anunta ca va afla despre cele 300 de dosare privind magistratii, existente la DNA, se va interesa de structura acelor magistrati, presupune ca majoritatea sunt judecatori, presupune ca majoritatea sunt de penal si apoi anunta ca va face evaluari.Ce nu spune domnul ministru este ca dosare cu magistrati sunt la toate cele 15 Parchete de pe langa Curtile de Apel din tara, dar ne e mai bine sa vorbim despre cele de la DN ...citeste mai departe despre " Un procuror il acuza de manipulare pe Toader: Cred ca e timpul sa cerem demisia domnului ministru " pe Ziare.com