Militarii ar putea sa iasa mai tarziu la pensie - proiect initiat de PSD si ALDE

"Cadrele militare din armele si serviciile sau specialitatile militare in care se inregistreaza deficite majore de personal sau cadrele militare care nu indeplinesc conditiile de pensionare la implinirea varstei standard de pensionare, potrivit legii, pot fi mentinute in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la implinirea varstei de 65 de ani, in functie de nevoile institutiei militare, la solicitarea sau cu acordul acestora si cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei", prevede initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, depusa de deputatii PSD Dorel Caprar si Mihai Weber si de deputatul ALDE Marius Surgent.Proiectul mai prevede ca "limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare in rezerva pot fi mentinute in evidenta sunt de 57 de ani pentru clasa I, 62 de ani pentru clasa a II-a si 65 de ani pentru clasa a III-a".Initiatorii mentioneaza in expunerea de motive ca, "in prezent, sistemul militar se confrunta cu un deficit ingrijorator de resursa umana calificata, in contextul in care, pe parcursul ultimilor noua ani, modificarile aduse legislatiei in domeniul militar, pe de o parte, si cele care au generat plafonari ale soldelor concomitent cu blocari ale incadrarilor, pe de alta parte, au creat premisele unor treceri masive in rezerva, neurmate de incadrari care sa acopere deficitul creat"."Aceste fenomene au creat un vid pe segmentul resursei umane cu varsta si experienta necesare asigurarii continuitatii actului de comanda sau executarii unor sarcini complexe. La acest moment, personalul militar se compune din cadre ce se apropie de varsta prevazuta de lege pentru trecerea in rezerva din oficiu, care din patriotism si devotament nu au ales sa profite de avantajele legislatiei in domeniul pensiilor militare si cadre tinere, fara experienta necesara continuitatii misiunilor militare la standardele consacrate, ce nu vor mai avea in curand cu cine sa invete", mai sustin initiatorii.Acestia mentioneaza ca, in perspectiva, se contureaza inasprirea acestui decalaj, in contextul in care noile masuri bugetare mentin aceleasi restrictii in privinta pachetelor salariale si posibilitatile de incadrare."In conditiile in care varsta standard de pensionare pentru militari, la atingerea careia sunt trecuti in rezerva din oficiu, este