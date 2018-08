Un protestatar povesteste cum un jandarm l-a lovit cu genunchiul in rinichi: M-a intrebat -"E bine la oras, tarane?". I-am spus ca locuiesc la Londra de trei ani

"In jurul orei 22:20 am fost prins de jandarmi si batut cu foarte mare violenta, apoi am fost transportat pe iarba, intins pe burta, legat cu catuse de plastic, apoi batut din nou, si apoi transportat catre Sectia 3. Mi s-au reprosat acte de violenta, injurii. Eu mi-am spus mai mult ofurile si dezamagirile, dar agresiv sau fizic, nu. Exista posibilitatea sa fi spus si injurii, tinand cont de atmosfera, dar nu agresiv. Eram in prima linie. Nu am aruncat cu sticle. (...)Am probe video cand sunt prins de 4-5 jandarmi si vine un jandarm din coloana din dispozitiv, ma loveste cu genunchiul in zona rinichiului. Eu le-am spus si in duba ca accept faptul ca am luat amenda, nu o contest, era 500 de lei, probabil am adresat injurii. Dar de ce am fost lovit?", a spus Denis Stelian, care a venit din Londra pentru a participa la protest.De asemenea, acesta a mai spus ca grupurile violente puteau fi izolate de protestatarii pasnici, insa jandarmii nu au facut acest lucru."Exista posibilitatea sa fie extrasi din grup (cei violenti, n.r.), dar nu s a intamplat. Ne-au gazat pe noi. Imi spuneam ofurile in fata jandarmilor si le-am spus: "Vrem o tara ca afara". Apoi mi-a spus un tanar jandarm: E frumos la oras, tarane? Si i-am spus eu locuiesc la Londra de 3 ani si nu a mai spus nimic. M-am intors special pentru protest. Am luat gaze pana am lesinat", a declarat acesta, la Parchetul Militar.Se plang de efectele gazelorO alta protestatara a subliniat ca protestul din 10 august a fost, pentru ea, o a doua Mineriada."Eu eram la intrarea in Kiseleff in jurul orelor 23:00, cand a fost un atac furibund cu gaze. Mi-au fost afectate caile respiratorii. Am fost la spital, sunt sub tratament si am fost si la INML pentru certificatul medical. Medicii mi-au spus ca mi-au fost afectate caile respiratorii, iar daca situatia persista, sa fac un control pulmonar. (...) Pentru mine, ceea ce am trait vineri seara a fost a doua Mineriada, iar interventia Jandarmeriei a fost brutala. Am fost si la Revolutie", a spus Oana Vasilache.Citeste si: Un medic pensionar acuza ca a fost batut "bestial" de jandarmi: Adevaratii vinovati sunt Liviu Dragnea si Carmen Dan (Video) ...citeste mai departe despre " Un protestatar povesteste cum un jandarm l-a lovit cu genunchiul in rinichi: M-a intrebat -"E bine la oras, tarane?". I-am spus ca locuiesc la Londra de trei ani " pe Ziare.com