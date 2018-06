Un raport al Departamentului de Stat al SUA atrage atentia ca Romania face prea putine eforturi pentru a combate traficul de persoane

Departamentul de stat american mai noteza ca autoritatile au anchetat mai putine cazuri de trafic de persoane, instantele au condamnat un numar semnificativ mai mic de traficanti, iar autoritatile au identificat un numar mai mic de victime.In continuare, judecatorii nu au beneficiat de pregatire specializata pentru cazurile de trafic de persoane si lucrul cu victimele, ceea ce a avut efecte negative asupra protectiei martorilor, returnarii victimelor si condamnarii traficantilor.Raportul Departamentului de Stat al SUA arata ca Guvernul Romaniei nu indeplineste in totalitate standardele minime in vederea eliminarii traficului de fiinte umane, insa depune eforturi semnificative in acest sens, si, drept urmare, Romania a ramas la Nivelul 2: "Autoritatile au demonstrat eforturi sporite prin utilizarea in crestere de catre procurori a legii impotriva traficului de persoane, inclusiv prin participarea in echipe comune de anchetatori cu omologii europeni, punerea in aplicare de noi campanii de preventie si elaborarea unui proiect de plan national de actiune. Cu toate acestea, autoritatile nu au indeplinit standardele minime in mai multe domenii cheie".Documentul mentioneaza ca lipsa oferirii de fonduri suficiente ONG-urilor pentru servicii de asistenta si protectie a continuat sa fie o problema, lasand majoritatea victimelor neprotejate, in pericol de a suferi o noua trauma sau fara servicii si vulnerabile la noi acte de trafic de persoane, iar procedurile birocratice au continua sa blocheze accesul victimelor la ingrijire medicala.Autoritatile au diminuat per total eforturile de aplicare a legiiRaportul Departamentului de stat american noteaza ca autoritatile din Romania au diminuat per total eforturile de aplicare a legii. Articolele 210, 211 si 367 din Codul Penal incrimineaza traficul de persoane in scopuri de exploatare sexuala si munca fortata si prevedeau pedepse cu inchisoarea intre 3 si 10 ani, suficient de severe si, in ce priveste t ...citeste mai departe despre " Un raport al Departamentului de Stat al SUA atrage atentia ca Romania face prea putine eforturi pentru a combate traficul de persoane " pe Ziare.com