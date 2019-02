Un raport cerut de Banca Mondiala arata dezastrul din Romania in domeniul ingrijirilor paliative

De asemenea, exista un numar extrem de redus de centre de ingrijire paliativa sau de echipe de ingrijire la domiciliu si mai putin de 25% din medicii specializati in paliatie lucreaza in sistemul de ingrijiri paliative.Documentul, rezultat al multor luni de studiu si consultare cu expertii si operatorii din domeniul paliatiei, prezinta rezultatele si concluziile evaluarii nevoii de ingrijire paliativa in Romania si arata deficitul considerabil de servicii si personal specializat.Documentul, care poate fi consultat aici, defineste paliatia inca de la inceput si subliniaza ca "ingrijirea paliativa alina suferinta si imbunatateste calitatea vietii persoanelor afectate de o boala cu speranta de viata limitata.Ingrijirea paliativa este o abordare holistica menita sa amelioreze calitatea vietii pacientilor si familiilor acestora, prin abordarea nevoilor fizice, psiho-sociale si spirituale asociate bolii amenintatoare de viata".Potrivit raportului, 172.663 pacienti din Romania au nevoie in fiecare an de ingrijire paliativa (81.121 in mediul urban si 91.541 in mediul rural).Judetele cu cea mai ridicata nevoie de ingrijire paliativa (peste 6.000 persoane pe an) sunt Prahova, Dolj si Bucuresti. Alte judete cu nevoie ridicata (peste 5.000 persoane anual) sunt Constanta, Iasi, Suceava, Bacau, Bihor si Cluj.Ingrijirea paliativa in RomaniaLa nivel de tara, sunt 1.779 de paturi de ingrijire paliativa. Cele mai multe paturi de ingrijire paliativa (45%) sunt in Regiunea Nord-Est (815 paturi) . De remarcat insa ca aproape jumatate din aceste paturi (370) functioneaza in spitale private, in sistem cu plata, deci nu sunt accesibile intregii populatii.Exista 17 judete in tara care nu au deloc paturi de ingrijire paliativa in sistem public sau non-profit. Zona sudica a tarii prezinta cel mai deficitar in privinta numarului de paturi de paliatie. Regiunea Sud-Vest are doar 1% din totalul paturilor de paliatie la nivel de tara (22 paturi in judetul Dolj) si patru judete fara paturi de paliatie.Raportul pentru Banca Mondiala face si o trecere in revista a echipelor de ingrijire paliativa la nivel de tara, subliniind ca numarul este foarte redus: doar 13 e ...citeste mai departe despre " Un raport cerut de Banca Mondiala arata dezastrul din Romania in domeniul ingrijirilor paliative " pe Ziare.com