Un roman norocos a castigat peste 1,4 milioane de euro la Loto de Paste

In schimb, a castigat 6.613.179,07 de lei, adica peste 1,4 milioane de euro, informeaza Mediafax.La Joker insa nimeni nu a ghicit nici de data aceasta numerele care asigura un premiu de peste 4 milioane de euro.Anul acesta a mai fost castigat o data pana acum premiul cel mare la Loto 6 din 49, in februarie. Atunci un roman a castigat 9.325.973,81 de lei.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.