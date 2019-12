Un sistem care poate detecta cutremurul cu patru ore inainte, functional din 2020 in zona Vrancea

Rectorul Universitatii Politehnice din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a declarat, duminica, ca cercetatorii sunt in faza de concept, dupa incercari facute pe diferite spatii in Turcia, respectiv Grecia, cu rata de succes foarte mare, pe zona de cercetare stiintifica."Vor fi doua zone verificate si anume Romania si California, doua parti ale lumii, sa spun asa. In Romania aceasta calibrare va fi pe perioada primei parti a anului 2020, urmand ca dupa aceasta perioada sa putem furniza autoritatilor, institutiilor publice, desemnate de catre autoritatile responsabile, informatiile cu privire la cutremure, astfel incat sa putem demonstra in Romania in mod direct, in mod practic, datele sau nivelul cercetarilor pe care il avem.In acest moment, colegii cercetatori avanseaza un timp de detectie de circa 8 ore, dupa calculele pe care Politehnica le-a facut suntem foarte convinsi ca putem avea informatii extrem de credibile la minimum 4 ore.Minimum 4 ore, repet, nu este maxim, poate sa fie si un timp mai indelungat, sunt multe conditionari, depinde de nivelul cutremurului si asa mai departe, sunt multe variabile", a spus rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti."Avem un plan de raspuns"Potrivit acestuia, poate fi detectat nivelul intensitatea si locul unde se va produce un cutremur, informatiile fiind de natura stiintifica."Cu 4 ore putem detecta nivelul, intensitatea cutremurului si aproximativ locul producerii. Evident ca ne vom concentra pe zona Vrancea pentru ca este zona seismica cunoscuta si vom putea da aceste informatii pe parcursul anului viitor autoritatilor abilitate.Informatiile sunt la nivel stiintific, este motivul pentru care Politehnica este parte a proiectului, urmand ca dupa acest nivel sau in acelasi timp cu aceste informatii sa putem incerca sa elaboram cu autoritatile statului, sa sprijinim autoritatile statului ca sa fiu foarte exact, in elaborarea unui plan de raspuns in caz de cutremur, care sa fie prognozat.Pentru ca astazi avem un plan de raspuns asa cum este el elaborat, nu comentez calitatea lui, de catre autoritatile statului in conditiile in care aparitia cutremurului nu este cunoscuta si doar dupa producerea cutremurului stim ce sa facem, n ...citeste mai departe despre " Un sistem care poate detecta cutremurul cu patru ore inainte, functional din 2020 in zona Vrancea " pe Ziare.com