Un spital a cumparat patuturi pentru pediatrie la pret urias, si ii si pun in pericol pe copii

Pe langa faptul ca pretul rivalizeaza cu cel al paturilor matrimoniale de lux, patuturile nu intrunesc criterii de siguranta de baza, avand grilaje prea mari si muchii drepte, care pot fi periculoase pentru copii, transmite Digi 24.Potrivit managerului Spitalului Neamt, Cristina Atanasoaie, contractul, in baza caruia au fost cumparate si birouri in valoare de 5.000 de lei bucata, a fost semnat de vechea conducere a unitatii medicale."Este vorba de un proiect mai vechi, de reabilitare a Pediatriei, care s-a semnat prin 2015 si care cuprindea atat reabilitarea, deci constructia, cat si dotarea. In momentul asta, doamna doctor Constantinescu, care este sefa sectiei de Pediatrie, a sesizat faptul ca anumite piese de mobilier nu sunt tocmai ceea ce le-ar trebui.Era vorba de niste paturi de terapie intensiva care sunt pentru adulti, de niste incubatoare care ar fi pentru nou-nascuti, nu pentru Pediatrie, de niste patuturi de copii care nu ar fi chiar grozave si de calitate superioara. In jur de 4.000 de lei un patut, in jur de 5.000 de lei un birou", a spus Cristina Atanasoaie la Digi 24.Cate patuturi de lux au fost cumparate nu se stie exact, insa numarul birourilor noi se ridica la 47 de bucati."Aici s-a pus problema: de ce Dumnezeu s-a semnat un contract cu 47 de birouri intr-o sectie de Pediatrie, ca nu ar fi folositoare atatea?! Asta este!", a mai spus Cristina Atanasoaie.