Un tren s-a dezintegrat in mers, pe viscol, in Teleorman. Ministrul Transporturilor: Se mai intampla!

Trenul s-a umplut imediat de zapada din cauza viscolului, iar imaginile au devenit virale in mediul online."Este un accident regretabil. Cred ca sunt ani buni de cand nu am mai mers cu trenul. Datoria mea este sa cunosc probleme reale, credeti ca nu cunosc problemele de la TAROM, pentru ca nu sunt pilot? Ca sa va spun foarte cinstit, cred ca se mai poate intampla pe perioada sezonului rece, mai ales ca acum este viscol si zapada, unele disfunctionalitati sa mai apara. Ma voi stradui in continuare sa ii tin in alerta pe cei de la compania de calatori si din alte structuri de transport", a declarat ministrul Transporturilor pentru Digi24.Sova arata ca exista un grav deficit de vagoane, in conditiile in care peste 400 au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate.Ministrul a mai explicat ca acestea sunt consecintele managementului neglijent din ultimii ani. Amintim ca, in ultimii 6 ani (cu exceptia lui 2016), toti ministrii Transporturilor au fost de la PSD, ca si Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate, lucru care a constituit unul din motivele pentru care si-au propus sa reduca din trenuri.Am reusit si am prevenit reducerea unui mare numar de trenuri, mai mult de 80 din cele 96, iata ca din pacate consecinte ale managementului neglijent din ultimii ani din perspectiva activitatilor de reparare a materialului rulant produc astfel de efecte care, sigur, ca trebuie sa le gestionez eu acum", a mai spus Lucian Sova.Luni, 6 pasageri care circulau cu trenul pe ruta Zimnicea - Alexandria au avut parte de o sperietura buna cand o bucata din podeaua singurului compartiment s-a rupt. In cateva secunde, tot vagonul a fost cuprins de zapada.Digi24 mai scrie ca, dupa incident, cei 6 calatori vor sa dea CFR in judecata.In plus, din cauza conditiilor meteo, CFR a anulat luni si marti aproape 100 de trenuri.