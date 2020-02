Un vaccin pentru noul coronavirus a fost testat de cercetatorii din Londra pe soareci

Epidemia de coronavirus nou a provocat peste o mie de morti in China continentala dupa data de 11 ianuarie cand a fost anuntat primul deces atribuit virusului 2019-nCoV."Tocmai am injectat in soareci vaccinul pe care l-am generat din bacterii si speram ca in cursul urmatoarelor cateva saptamani vom fi in masura sa determinam reactia in sangele acestor soareci, raspunsul anticorpilor acestora la coronavirus", a explicat pentru AFP Paul McKay, cercetator la Imperial College.Cercetatorii din intreaga lume sunt angajati intr-o cursa pentru descoperirea unui vaccin, un proces laborios care dureaza de obicei cativa ani deoarece este necesar sa se demonstreze ca vaccinul este sigur si eficient inainte de a putea fi produs pe scara larga.Echipa de la Imperial College estimeaza ca testele pe care le efectueaza pe soareci sunt printre primele de acest gen.Potrivit agentiei chineze Xinhua, o universitate din Shanghai a lansat de asemenea, duminica, teste pe soareci.Cercetatorii de la Imperial College spera sa fie primii care vor realiza studii clinice pe subiecti umani si care vor avea un vaccin disponibil. Ei se bazeaza pe cercetarile pe care le-au efectuat asupra Sindromului Respirator Acut Sever (SRAS), incepute in urma cu doua decenii."Speram sa fim primii care fac studii clinice pe oameni cu acest vaccin", a spus McKay. "Odata incheiata prima faza de testare, care poate dura cateva luni, putem testa imediat eficacitatea vaccinului asupra oamenilor, ceea ce va dura de asemenea cateva luni. Asadar, poate pana la sfarsitul anului va exista un vaccin viabil, care poate fi folosit pe oameni", a adaugat specialistul.In timp ce cercetatori din intreaga lume isi concentreaza atentia asupra acestui subiect, pentru Paul McKay totul este o "cursa de colaborare", bazata pe "impartasirea incrucisata a informatiilor"."De indata ce au secventiat genomul, chinezii l-au impartasit liber cu toata lumea, asadar aspectul competitiv probabil nu este corect. As spune ca este o cursa de colaborare", a spus specialistul citat de AFP. ...citeste mai departe despre " Un vaccin pentru noul coronavirus a fost testat de cercetatorii din Londra pe soareci " pe Ziare.com