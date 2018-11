Unde se duc banii bucurestenilor? La sase luni, companiile lui Firea, infiintate sa puna capat risipei, au pierderi de milioane de euro

In mod normal - in baza Ordonantei de Urgenta 109/2011 a guvernantei corporative si a altor legi care reglementeaza activitatea societatilor infiintate de autoritati locale - fiecare dintre cele 22 de companii municipale ar fi trebuit sa isi afiseze pe site, inca din luna august, situatia financiara dupa primele 6 luni ale anului 2018. Chiar si daca legea n-ar fi impus asa ceva, companiile municipale tot ar fi trebuit sa faca publice aceste cifre, din respect pentru bucuresteni, care au tot dreptul sa stie pe ce se cheltuiesc banii lor.Cu toate acestea, pana astazi, din cate am putut afla accesand site-urile companiilor, dintre cele 22 de societati care alcatuiesc Holdingul Municipal, doar 15 au postat situatia financiara pentru primele 6 luni ale anului.Din pacate - in afara de publicarea la timp a situatiei financiare - nici macar cele 15 companii nu prea au cu ce sa se laude. Motivul: in loc sa castige bani, acestea au pierdut, in prima jumatate a anului, mai bine de 23,7 milioane de lei (adica peste 5 milioane de euro), cheltuind numai pe salarii mult mai mult decat au incasat. De ce s-a ajuns intr-o asemenea situatie? In ciuda insistentelor Ziare.com, cei mai multi dintre directorii companiilor pe care am incercat sa ii contactam nu au vrut explice!Compania de Paza si Securitate: Cheltuieli de 4 ori mai mari decat veniturile, fara nicio explicatie pentru bucuresteniCompania Municipala de Paza si Securitate SA a fost infiintata pentru a oferi solutii de securitate - de la paza obiectivelor si a persoanelor, pana la transport de valori - pentru Primaria Capitalei si institutiile din subordinea ei. Potrivit datelor de pe site-ul propriu, compania si-a propus, inca de la infiintare, sa ajunga in scurt timp la "un portofoliu important de clienti si o cifra de afaceri considerabila".Un obiectiv ambitios (desi in niste termeni ridicoli pentru un management profesionist) pentru atingerea caruia ar fi cu siguranta nevoie de ...citeste mai departe despre " Unde se duc banii bucurestenilor? La sase luni, companiile lui Firea, infiintate sa puna capat risipei, au pierderi de milioane de euro " pe Ziare.com