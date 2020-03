Este vorba de un recurs in interesul legii in materie civila cu privire la interpretarea unor articole din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, decizie care a fost luata la finalul anului trecut la sesizarea Avocatului Poporului. Sesizarea a fost facuta in conditiile in care instantele judecatoresti au dat interpretari diferite acestor prevederi legale.Practic, prin decizia Inaltei Curti, divortul prin mediere a fost interzis. Mai precis, magistratii au stabilit ca desfacerea unei casnicii este o problema personala, in care este implicat statutul persoanei."In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) si art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata nu poate consfinti acordul de mediere referitor la intelegerea partilor privind desfacerea casatoriei.Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect," este minuta Inaltei Curti.Precizarile UNNPRIn acest context, vine reactia notarilor."Singurele modalitati de desfacere a casatoriei avute in vedere in mod expres de legiuitor sunt cele reglementate de art. 374 si art. 375 din Codul Civil: in fata ofiterului starii civile sau notarului public si in fata instantei de judecata," arata comunicatul UNNPR.Potrivit sursei citate, indiferent de procedura prin care se realizeaza (administrativa, notariala sau judiciara), divortul presupune verificarea consimtamantului sotilor la desfacerea casatoriei de catre o autoritate publica, respectiv de catre un functionar public investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, notarii publici facand parte din aceasta categorie prevazuta de legiuitor. ...citeste mai departe despre " Unde se poate desface casatoria? Notarii vin cu precizari dupa decizia Inaltei Curti care interzice divortul prin mediere " pe Ziare.com