Peter Szijjarto a sustinut ca fermierii si antreprenorii din Mures au primit pana acum in cadrul programului-pilot in total 1,5 miliarde de forinti (4,6 milioane de euro), iar anul acesta au fost depuse alte 800 de proiecte care sunt in evaluare, relateaza MTI.Programul se va dezvolta anul viitor, cand Ungaria va aloca din bugetul de stat 50 de miliarde de forinti (peste 155 milioane de euro) pentru proiecte din Transilvania si Secuime, a mai spus ministrul ungar de Externe.La randul sau, presedintele UDMR, Hunor Kelemen, a precizat dupa intrevedere ca au fost analizate o serie de subiecte problematice si a subliniat ca este nevoie de un dialog continuu intre Romania si Ungaria, in sprijinul maghiarilor din Transilvania.Peter Szijjarto s-a aflat in vizita in Romania, unde a discutat si cu omologul sau, Teodor Melescanu , pe care l-a rugat inca o data sa ofere sprijin pentru infiintarea unui institut cultural la Cluj-Napoca, relateaza sursa citata.La Cluj Napoca, Peter Szijjarto s-a intalnit cu antreprenori maghiari din Transilvania, avand in program si participarea la o cina oficiala alaturi de liderii Bisericilor istorice maghiare din Transilvania.Dupa o intalnire cu Dragnea, ministrul de Externe ungar a dat asigurari ca tara sa nu va sustine niciodata un atac impotriva Romaniei in PE.Miercuri, 13 noiembrie, Parlamentul European dezbate si voteaza o rezolutie referitoare la Romania. ...citeste mai departe despre " Ungaria isi va extinde si asupra Secuimii programul de dezvoltare economica aplicat in Mures " pe Ziare.com