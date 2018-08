Ungaria si Italia vor sa formeze un front anti-migratie

"Vrem sa schimbam Comisia Europeana. Vrem sa ne protejam granitele. Vom lupta impotriva politicilor pro-migranti sustinute de Emmanuel Macron si George Soros ", a declarat Salvini marti, dupa o intalnire cu prim-ministrul ungar in Milano."Alegerile europene se apropie. Trebuie sa schimbam foarte multe lucruri", a adaugat Orban."Momentan exista doua parti in Europa. Una dintre ele este condusa de Macron, care sustine migratia. Cealalta este sustinuta de tari care vor sa isi protejeze granitele. Ungaria si Italia se afla in a doua parte", a mentionat prim-ministrul.Nu este prima data cand Salvini il ataca pe presedintele francez. In raspuns la criticile aduse de Salvini, Macron a declarat in luna iunie ca "extremistii din tarile vecine tradeaza valorile europene".Viktor Orban, descris de catre Salvini drept un politician model, a contestat inca de la inceput imigratia."Ungaria a demonstrat ca poate opri migrantii la granita. Salvini a demonstrat ca acestia pot fi opriti pe mare. Ii multumim pentru protejarea frontierelor europene", a declarat Orban."Trebuie sa trimitem migrantii inapoi in tarile lor. Autoritatile de la Bruxelles au spus ca nu se poate. Insa acestia au spus si ca nu putem opri migrantii la granita, lucru pe care noi l-am facut", a adaugat prim-ministrul ungar.Desi impartasesc aceeasi opinie privind platforma anti-imigratie, cei doi lideri au pareri diferite in ceea ce priveste relocarea refugiatilor. Salvini considera ca acestia ar trebui distribuiti in toate tarile europene, lucru cu care Ungaria, alaturi de Polonia, Cehia si Slovacia nu sunt de acord.Mii de persoane au protestat in Milano in timpul intalnirii dintre Matteo Salvini si Viktor Orban.Citeste si:Ministrul de Interne italian este anchetat pentru sechestrarea unui grup de migrantiGuvernul Italiei pune egal intre ONG-urile care salveaza migranti si traficanti: Inchidem porturile pentru binele tuturor!Noul ministru italian de Interne declara razboi migrantilor: Pregatiti-va sa impachetati!Italia nu mai vrea sa primeasca in porturile sale nave care salveaza refugiati din Marea Mediterana ...citeste mai departe despre " Ungaria si Italia vor sa formeze un front anti-migratie " pe Ziare.com