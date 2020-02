"La UNIFARM am incheiat doua contracte. Zilele urmatoare trebuie sa facem plata pentru aceste produse si sa fie livrate la sfarsitul saptamanii viitoare. Pentru masti si dezinfectanti. Masti de patru tipuri si dezinfectanti - 25 de tone. 5 milioane de masti, poate chiar 6. Astazi vom vedea acest lucru foarte clar", a spus Ionel.Potrivit acestuia, vor mai fi aduse si alte materiale, precum manusi de protectie, combinezoane, intubatoare."In afara de aceste lucruri vor mai veni si suntem in negocieri si pentru alte materiale specifice acestor lucruri - manusi de protectie, combinezoane, intubatoare si altele asemanatoare. Este o procedura standard care trebuie sa urmeze niste pasi. (...) Este vorba de 15 milioane de euro", a mai spus Ionel.Adrian Ionel a dat asigurari ca stocurile de la UNIFARM sunt permanent completate.Citeste si:Coronavirus | eMag anunta ca subventioneaza costul mastilor medicale: Cat va fi tariful finalConsiliul Concurentei investigheaza scumpirea excesiva a mastilor medicale. Companiile risca amenzi uriasePanica de coronavirus: Streinu-Cercel anunta ca in Romania nu se mai gasesc masti si costume de protectie ...citeste mai departe despre " UNIFARM anunta ca saptamana viitoare vor fi aduse 5-6 milioane de masti de protectie " pe Ziare.com