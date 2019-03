Uniunea Europeana intra in razboi deschis cu Guvernul Romaniei. Ce asteapta de la Iohannis

Daca un stat membru e lasat sa-si sugrume cetatenii, Europa se clatina, iar liderii ei inteleg prea bine ca, in acest caz al Romaniei, scenariul ar putea sa devina dramatic: o Uniune cu Romania de astazi este intolerabila, iar o UE fara Romania este o recunoastere a neputintei europene de a-si fi imprimat valorile fundamentale. Este pentru prima oara cand liderii europeni admit ca mecanismele de sanctionare ale UE, dar si criteriile de la Copenhaga sunt insuficiente pentru a determina un regim politic abuziv sa revina la fagasul democratic.Au spus-o transant Manfred Weber (liderul popularilor europeni din PE) si Frank Engel (presedintele crestin-democratilor din Luxemburg, partidul lui Juncker) in interviurile acordate Ziare.com de curand.Uniunea Europeana nu poate da afara un stat, pentru ca nimeni nu a prevazut, mai ales dupa ce lumea isi invatase lectiile marilor flageluri mondiale si ale ororilor totalitare din secolul trecut, ca o tara va fi in pericol sa alunece din nou intr-o forma de dictatura. Singura optiune a Uniunii Europene in fata unui regim politic de tipul celui de la Bucuresti, care se ridica impotriva unui singur cetatean, punand la bataie institutii si resurse politice si administrative, este sa lupte pentru acel cetatean, asta insemnand sa intre in razboi deschis cu puterea politica.Romania e totusi un stat membru, societatea civila a demonstrat ca are, inca, anticorpi si mai sunt institutii inca nedeturnate - Presedintia, asa vulnerabilizata cum e, Procurorul general, asociatii de magistratura -, dar la nivel simbolic, pozitia sincron a institutiilor si liderilor europeni este aceea ca Guvernul Romaniei este nelegitim, asa cum nelegitim este regimul ui Maduro in Venezuela.Sa revedem putin contextul:Actul I: In toiul asaltului PSD/ALDE asupra justitiei, pentru ca puterea discretionara care li s-a dat cere servicii de tip mafiot, ministrul Tudorel Toader reuseste, cu concursul CCR si cu abdicarea presedintelui Klaus Iohannis, sa o demita pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA. Singura institutie care avea caderea sa se pronunte pe fond, CSM, a dat avi ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana intra in razboi deschis cu Guvernul Romaniei. Ce asteapta de la Iohannis " pe Ziare.com