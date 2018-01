USR il va informa pe Klaus Iohannis ca partidul este in favoarea organizarii de alegeri anticipate."Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul National al USR. Am decis ca maine in cadrul consultarilor de la Cotroceni cu presedintele sa-i prezentam acestuia pozitia conform careia varianta decenta si corecta pentru Romania este acea privind organizarea alegerilor anticipate pentru ca actuala majoritate PSD-ALDE este o majoritate care s-a dovedit incapabila sa guverneze. Timp de un an de zile am dus-o dintr-o criza in alta, cetatenii au fost mai mult in strada decat in viata societatii", a declarat Dan Barna, dupa sedinta USR..Liderul Uniunii Salvati Romania a anuntat si ce Guvern va sustine pe termen scurt."Cum jocul democratic presupune anumite etape pana la organizarea unor alegeri anticipate, ii vom solicita presedintelui sa numeasca un premier din afara coalitiei PSD, un astfel de premier va trebui sa guverneze printr-un eventual Guven de compromis. Dar vom sustine un astfel de Guvern, USR nu va partidipa in cadrul unui astfel de Guvern, dar vom sustine acest Guvern in masura in care cateva principii importante pentru noi se vor regasi in programul acestui Guvern: principiul fara penali in functii publice, un program national pe care l-am lansat acum cateva saptamani, reforma electorala si revenirea la necesara alegerilor in doua tururi. Guvernul respectiv ar trebui sa aiba si prioritati legate de amendarea acestei reforme fiscale si revenirea la principii stabile si legile justitiei, practic anularea la ce s-a intamplat in comisia Iordache", a mai declarat liderul USR.Citeste mai departe despre Uniunea Salvati Romania vrea alegeri anticipate. USR ar sustine un Guvern condus de Ciolos sau Orban (Video) pe Ziare.com