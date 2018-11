Aeroportul din capitala Marii Britanii a comunicat ca incearca sa rezolve problema, dar a sfatuit calatorii sa isi verifice zborurile cu companiile aeriene inainte sa vina la aeroport, transmite BBC.We're currently investigating and working to fix a technical issue with the lighting system for the runways. Please check your flight status with your airline before travelling to the airport: https://t.co/soqDdQjYT1 . We're sorry for the impact this will have on our passengers.- Heathrow Airport (@HeathrowAirport) November 7, 2018Mai multi pasageri care aveau ca destinatie Heathrow au declarat ca avioanele lor nu au putut decola. Ulterior, avioanele au putut ateriza la Heathrow in aceasta dimineata.British Airways a avertizat initial ca ar putea modifica programul unor zboruri, dar au fost activate planurile pentru situatii de urgenta, iar programul va merge normal, cu unele intarzieri.Following earlier runway lighting issues both runways are now open and operational. Whilst we're continuing to monitor the situation, please check your flight status with your airlines before travelling: https://t.co/soqDdQjYT1. We apologise for the disruption to your journey.- Heathrow Airport (@HeathrowAirport) November 7, 2018 ...citeste mai departe despre " Unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, afectat de o problema tehnica " pe Ziare.com